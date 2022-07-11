Теперь на стороне Украины: трофейный "Панцирь" уничтожил первую вражескую цель

Детали

"Наши зенитчики успешно эксплуатируют трофейную технику. Захваченный украинскими военными в бою российский самоходный зенитно-ракетный пушечный комплекс "Панцирь С-1" уже находится на боевом дежурстве сил отечественных ПВО. К его автоматическим пушкам подходят 30-миллиметровые снаряды у нас на вооружении", – говорится в сообщении.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что "Панцирь" уже сбил первую вражескую цель. Какую именно – не уточняют.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 37 400 оккупантов.