Теперь на стороне Украины: трофейный "Панцирь" уничтожил первую вражескую цель
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1", который ВСУ захватили во время боев с оккупантами, уже воюет на стороне Украины и уничтожил первую вражескую цель. Об этом в Facebook сообщило Минобороны Украины, информирует УНН.
Детали
"Наши зенитчики успешно эксплуатируют трофейную технику. Захваченный украинскими военными в бою российский самоходный зенитно-ракетный пушечный комплекс "Панцирь С-1" уже находится на боевом дежурстве сил отечественных ПВО. К его автоматическим пушкам подходят 30-миллиметровые снаряды у нас на вооружении", – говорится в сообщении.
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что "Панцирь" уже сбил первую вражескую цель. Какую именно – не уточняют.
Напомним
С начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 37 400 оккупантов.