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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 29015 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 74086 перегляди

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Тепер на боці України: трофейний "Панцир" знищив першу ворожу ціль

Тепер на боці України: трофейний "Панцир" знищив першу ворожу ціль

Київ • УНН

 • 152473 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Російський зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1", який ЗСУ захопили під час боїв з окупантами, вже воює на боці України та знищив першу ворожу ціль. Про це у Facebook повідомило Міноборони України, інформує УНН.

Деталі

"Наші зенітники успішно експлуатують трофейну техніку. Захоплений українськими військовими в бою російський самохідний зенітно-ракетний гарматний комплекс "Панцир С-1" уже знаходиться на бойовому чергуванні сил вітчизняних ППО. До його автоматичних гармат підходять 30-міліметрові снаряди, що є в нас на озброєнні", – ідеться у повідомленні.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що "Панцир" уже збив першу ворожу ціль. Яку саме – не уточнюють.

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили приблизно 37 400 окупантів.

Українські Національні Новини

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