Тепер на боці України: трофейний "Панцир" знищив першу ворожу ціль

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"Наші зенітники успішно експлуатують трофейну техніку. Захоплений українськими військовими в бою російський самохідний зенітно-ракетний гарматний комплекс "Панцир С-1" уже знаходиться на бойовому чергуванні сил вітчизняних ППО. До його автоматичних гармат підходять 30-міліметрові снаряди, що є в нас на озброєнні", – ідеться у повідомленні.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що "Панцир" уже збив першу ворожу ціль. Яку саме – не уточнюють.

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили приблизно 37 400 окупантів.