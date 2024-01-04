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Теперь для выезда за границу нардепы должны получать согласованные МИД тезисы официальных заявлений - СМИ

Теперь для выезда за границу нардепы должны получать согласованные МИД тезисы официальных заявлений - СМИ

Киев • УНН

 • 74124 просмотра

Отныне украинские депутаты должны получать утвержденные МИД заявления для поездок за границу; невыполнение этого требования может привести к тому, что их заявления не будут рассмотрены.

С 1 января, заявление народного депутата о командировке за границу может не рассматриваться, если МИД не предоставит ему согласованные тезисы официальных заявлений и комментариев. Об этом говорится в распоряжении спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука от 29 декабря 2023 года, которое распространили LIGA.net, пишет УНН.

Заявление народного депутата о командировке за границу может не рассматриваться, если во время предыдущей командировки за границу народный депутат Украины до начала командировки не получил официальные разъяснения Министерства иностранных дел Украины относительно внешнеполитического курса Украины или согласованные Министерством иностранных дел Украины тезисы официальных заявлений, комментариев народного депутата Украины по реализации государственной политики в сфере внешних сношений по вопросам, связанным с темой командировки за границу

- говорится в заявлении.

Детали

В документе также говорится о том, что заявление нардепа должны согласовать председатель комитета ВР, председателем депутатской фракции, председателем соответствующей депутатской группы по межпарламентским связям или председателем соответствующей постоянной делегации ВР и первым заместителем председателя ВР. После этих согласований заявление направляется председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку.

Заявление нардепа может не рассматриваться, если он во время предыдущей командировки нарушил срок пребывания за границей, самовольно изменил страну пребывания или находился в стране, куда он не был командирован. А также если он не подал отчет по результатам предыдущей командировки и не получил официальные разъяснения и тезисы от МИД относительно внешнеполитического курса Украины.

Законопроект о мобилизации: в Раде планируют наработать компромиссный вариант02.01.24, 15:45 • 111761 просмотр

Анна Онищенко

Анна Онищенко

политика

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