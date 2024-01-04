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Тепер для виїзду за кордон нардепи мають отримувати погоджені МЗС тези офіційних заяв - ЗМІ

Тепер для виїзду за кордон нардепи мають отримувати погоджені МЗС тези офіційних заяв - ЗМІ

Київ • УНН

 • 74126 перегляди

Відтепер українські депутати повинні отримувати затверджені МЗС заяви для поїздок за кордон; невиконання цієї вимоги може призвести до того, що їхні заяви не будуть розглянуті.

З 1 січня, заява народного депутата про відрядження за кордон може не розглядатися, якщо МЗС не надасть йому погоджені тези офіційних заяв та коментарів. Про це йдеться в розпорядженні спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука від 29 грудня 2023 року, яке розповсюдили LIGA.net, пише УНН.

Заява народного депутата про відрядження за кордон може не розглядатися, якщо під час попереднього відрядження за кордон народний депутат України до початку відрядження не одержав офіційні роз'яснення Міністерства закордонних справ України щодо зовнішньополітичного курсу України або погоджені Міністерством закордонних справ України тези офіційних заяв, коментарів народного депутата України щодо реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин з питань, пов'язаних з темою відрядження за кордон

- йдеться в заяві.

Деталі

В документі також йдеться про те, що заяву нардепа мають погодити голова комітету ВР, головою депутатської фракції, головою відповідної депутатської групи з міжпарламентських зв’язків або головою відповідної постійної делегаціїї ВР та першим заступником голови ВР. Після цих погоджень заява направляється голові Верховної ради Руслану Стефанчуку.

Заява нардепа може не розглядатися, якщо він під час попереднього відрядження порушив строк перебування за кордоном, самовільно змінив країну перебування або перебував в країні, куди його не було відряджено. А також якщо він не подав звіт за результатами попереднього відрядження та не одержав офіційні роз’яснення та тези від МЗС щодо зовнішньополітичного курсу України.

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Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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