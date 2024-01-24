Теннис: украинка Ястремская впервые вышла в полуфинал Australian Open
Киев • УНН
Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала победу над чешкой Линдой Носковой в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису, отметив свой первый выход в полуфинал турнира Большого шлема. Ястремская стала первой теннисисткой с 1978 года, которая вышла в полуфинал из квалификации.
Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала историческую победу в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), в двух сетах обыграв Линду Носкову из Чехии, и впервые сыграет в полуфинале турнира Grand Slam, пишет УНН со ссылкой на Большой теннис Украины.
Детали
В стартовом сете Ястремская первой проиграла свою подачу (1:2), но тут же вернула брейк. Еще один брейк украинка сделала в восьмом гейме, после чего успешно подала на сет, отыграв один брейк-поинт. Во втором сете Ястремская один раз взяла подачу чешской теннисистки в седьмом гейме и довела поединок до победы.
В итоге - Даяна Ястремская (Украина, Q) - Линда Носкова (Чехия) 6:3, 6:4.
Дополнение
Даяна Ястремская выиграла восьмой матч подряд на турнире, стартовав в отборочной сетке. Украинская теннисистка стала первым игроком из квалификации, кому удалось дойти до полуфинала Australian Open, после австралийки Кристин Дори, которая сделала это в 1978 году. В целом это пятый случай в истории, когда теннисистка из квалификации дошла до полуфинала "мэйджора".
Даяна Ястремская стала первой украинской теннисисткой, которая дошла до полуфинала в Мельбурне, и второй после Элины Свитолиной в полуфинале турнира Grand Slam.
За место в финале украинка сыграет с победительницей матча Анна Калинская (-) - Чжэн Циньвэнь (Китай, 12).
Теннис: украинка Ястремская впервые вышла в полуфинал Australian Open
Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала победу над чешкой Линдой Носковой в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису, отметив свой первый выход в полуфинал турнира Большого шлема. Ястремская стала первой теннисисткой с 1978 года, которая вышла в полуфинал из квалификации.
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