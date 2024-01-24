Теннис: украинка Ястремская впервые вышла в полуфинал Australian Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала историческую победу в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), в двух сетах обыграв Линду Носкову из Чехии, и впервые сыграет в полуфинале турнира Grand Slam, пишет УНН со ссылкой на Большой теннис Украины.

Детали

В стартовом сете Ястремская первой проиграла свою подачу (1:2), но тут же вернула брейк. Еще один брейк украинка сделала в восьмом гейме, после чего успешно подала на сет, отыграв один брейк-поинт. Во втором сете Ястремская один раз взяла подачу чешской теннисистки в седьмом гейме и довела поединок до победы.

В итоге - Даяна Ястремская (Украина, Q) - Линда Носкова (Чехия) 6:3, 6:4.

Дополнение

Даяна Ястремская выиграла восьмой матч подряд на турнире, стартовав в отборочной сетке. Украинская теннисистка стала первым игроком из квалификации, кому удалось дойти до полуфинала Australian Open, после австралийки Кристин Дори, которая сделала это в 1978 году. В целом это пятый случай в истории, когда теннисистка из квалификации дошла до полуфинала "мэйджора".

Даяна Ястремская стала первой украинской теннисисткой, которая дошла до полуфинала в Мельбурне, и второй после Элины Свитолиной в полуфинале турнира Grand Slam.

За место в финале украинка сыграет с победительницей матча Анна Калинская (-) - Чжэн Циньвэнь (Китай, 12).