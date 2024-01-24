Теніс: українка Ястремська вперше вийшла у півфінал Australian Open

Українська тенісистка Даяна Ястремська здобула історичну перемогу у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open), у двох сетах обігравши Лінду Носкову з Чехії, і вперше зіграє в півфіналі турніру Grand Slam, пише УНН з посиланням на Великий теніс України.

Деталі

У стартовому сеті Ястремська першою програла свою подачу (1:2), але тут же повернула брейк. Ще один брейк українка зробила у восьмому геймі, після чого успішно подала на сет, відігравши один брейк-поїнт. У другому сеті Ястремська один раз взяла подачу чеської тенісистки в сьомому геймі та довела поєдинок до перемоги.

У результаті - Даяна Ястремська (Україна, Q) - Лінда Носкова (Чехія) 6:3, 6:4.

Доповнення

Даяна Ястремська виграла восьмий матч поспіль на турнірі, стартувавши у відбірковій сітці. Українська тенісистка стала першим гравцем із кваліфікації, кому вдалося дійти до півфіналу Australian Open, після австралійки Крістін Дорі, яка зробила це 1978 року. Загалом це п'ятий випадок в історії, коли тенісистка з кваліфікації дійшла до півфіналу "мейджора".

Даяна Ястремська стала першою українською тенісисткою, яка дійшла до півфіналу в Мельбурні, і другою після Еліни Світоліної у півфіналі турніру Grand Slam.

За місце у фіналі українка зіграє з переможницею матчу Анна Калинська (-) - Чжен Ціньвень (Китай, 12).