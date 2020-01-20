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Теннисистки Ястремская и Киченок установили персональные рекорды в рейтинге WTA

Киев • УНН

 • 11937 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) произошли изменения, которые коснулись украинских теннисисток, передает УНН со ссылкой на сайт ассоциации.

Теннисистки Ястремская и Киченок установили персональные рекорды в рейтинге WTA

Даяна Ястремская в одиночном разряде поднялась на три ступеньки и теперь 21-я - впервые в карьере. Элина Свитолина осталась 5-й. Также в первую сотню входят Екатерина Козлова (83).

Среди парниць наша Надежда Киченок поднялась на 32 место (лучший показатель в карьере) и опередила свою сестру Людмилу (33).

Добавим, что в мужском парном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов среди украинских высокое место (восемьдесят третий) занимает киевлянин Денис Молчанов.

Украинские Национальные Новости

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