Тенісистки Ястремська та Кіченок встановили персональні рекорди в рейтингу WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. У рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) відбулися зміни, які торкнулися українських тенісисток, передає УНН з посиланням на сайт асоціації.
Даяна Ястремська в одиночному розряді піднялася на три сходинки і тепер 21-ша – вперше в кар'єрі. Еліна Світоліна залишилась 5-ю. Також до першої сотні входять Катерина Козлова (83).
Серед парниць наша Надія Кіченок піднялася на 32 сходинку (кращий показник в кар'єрі) та випередила власну сестру Людмилу (33).
Додамо, що у чоловічому парному рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів серед українців найвище місце (83-е) займає киянин Денис Молчанов.