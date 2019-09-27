Теннисистка Ястремская осталась без тренера
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская объявила о прекращении сотрудничества со своим тренером Оливье Женомом, сообщает УНН со ссылкой на страницу спортсменки в Facebook.
27 ракетка мира теперь не будет работать под руководством бельгийского специалиста. Данное решение она приняла еще на соревнованиях в Осаке.
"Сегодня я хотела бы официально объявить, что прекратила сотрудничество со своим тренером Оливье Женомом во время турнира в Осаке. Я благодарна ему за работу, его участие и поддержку. Желаю ему успехов в будущем", - говорится в тексте обращения Ястремской.
Отметим, что на соревнованиях в Осаке украинка потерпела поражение в первой игре против россиянки Павлюченковой.
Напомним, что последней турнира одесситке удалось обыграть 2 ракетку мира Плишкову, но в 1/4 финала сложила оружие перед 7 сеяной Квитовой.