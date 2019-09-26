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Світоліна та Ястремська не змогли пробитися у півфінал турніру в Китаї

Київ • УНН

 • 10069 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська завершили виступи на турнірі WTA Premier 5 в китайському місті Ухань, повідомляє УНН.

Світоліна та Ястремська не змогли пробитися у півфінал турніру в Китаї

Після перемоги над другою ракеткою світу (Кароліною Плішковою) Ястремська не змогла зломити опір іншої чешки, сьомої сіяної Петри Квітової – 2:6, 4:6.

За 72 ігрові хвилини наша землячка програла по два гейми в кожному із сетів та оформила один брейк.

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Еліна Світоліна, маючи третій номер посіву, зазнала фіаско від 35 ракети світу американки Елісон Ріск – 1:6, 3:6.

Примітно, що для Ріск перемога над Світоліною стала першою у кар'єрі. Усі три попередні зустрічі тенісисток завершувалися на користь українки.

Додамо, що у півфіналі Ріск зіграє із Квітовою, а в іншій грі Ешлі Барті (1) протистоятиме Аріні Соболенко (9).

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