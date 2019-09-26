Свитолина и Ястремская не смогли пробиться в полуфинал турнира в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская завершили выступления на турнире WTA Premier 5 в китайском городе Ухань, сообщает УНН.
После победы над второй ракеткой мира (Каролиной Плишковой) Ястремская не смогла сломить сопротивление другой чешки седьмой сеяной Петры Квитовой - 2:6, 4:6.
За 72 игровые минуты наша землячка проиграла по два гейма в каждом из сетов и оформила один брейк.
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Элина Свитолина, имея третий номер посева, потерпела фиаско от 35 ракеты мира американки Элисон Риск - 1:6, 3:6.
Примечательно, что для Риск победа над Свитолиной стала первой в карьере. Все три предыдущие встречи теннисисток завершались в пользу украинки.
Добавим, что в полуфинале Риск сыграет с Квитовой, а в другой игре Эшли Барти (1) будет противостоять Арине Соболенко (9).