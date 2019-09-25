Тенісист Стаховський здобув перемогу на турнірі в Орлеані
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Киянин Сергій Стаховський продовжив переможну ходу на турнірі категорії челленджер в французькому Орлеані, повідомляє УНН.
Першому номеру чоловічого тенісу України протистояв француз Уго Умбер (2 сіяний, 65 в АТР).
Перший сет супроводжувався низкою здійснених брейків у виконанні обох суперників – 6:4 на користь Умбера. У наступній партій єдиний, вирішальний брейк відбувся у 12 геймі – 7:5. У третьому сеті на тай-брейку перемогу здобув Стаховський – 7:5 (5).
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Суперником українця в наступному раунді 1/8 фіналу став 16-й сіяний Яннік Маден (АТР 136) з Німеччини.
Примітно, що призовий фонд турніру становить 137 тис. євро.