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Теннисист Стаховский одержал победу на турнире в Орлеане

Киев • УНН

 • 10733 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Киевлянин Сергей Стаховский продолжил победное шествие на турнире категории челленджер во французском Орлеане, сообщает УНН.

Теннисист Стаховский одержал победу на турнире в Орлеане

Первому номеру мужского тенниса Украины противостоял француз Уго Умбер (2 сеяный, 65 в АТР).

Первый сет сопровождался рядом осуществленных брейков в исполнении обоих соперников - 6:4 в пользу Умбера. В следующей партии единственный, решающий брейк состоялся в 12 гейме - 7:5. В третьем сете на тай-брейке победил Стаховский - 7:5 (5).

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Соперником украинца в следующем раунде 1/8 финала стал 16-й сеяный Янник Маден (АТР 136) из Германии.
Примечательно, что призовой фонд турнира составляет 137 тыс. евро.

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