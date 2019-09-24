Світоліна назвала головну мету на кінцівку сезону

Наша землячка першочергово націлена на виступ у Підсумковому турнірі.

"Я роблю все, що в моїх силах, щоб бути готовою та добре виступити в Ухані і Пекіні. Я потроху тренуюся, не надто багато. Я відчуваю, що можу грати добре, якщо добре себе почуваю. Зараз я намагаюся зробити все, що можливо, щоб фізично бути в формі на корті. Моя мета - бути здоровою. Серед інших цілей - це виступ на Підсумковому турнірі, звичайно, це теж моя мета. Я не хочу занадто фокусуватися на тому, що мені не вистачає підготовки або якихось маленьких деталей, завдяки яким, у мене були б шанси добре відіграти і поїхати в Шеньчжень. Однозначно, це моя мета на кінцівку сезону. Але занадто замислюватися над тим, що потрібно робити, я не буду", - наголосила українка.

Додамо, що першою суперницею Світоліної у другому колі змагань в Ухані стане іспанка Гарбіньє Мугуруса.