Свитолина назвала главную цель на финал сезона

Наша землячка в первую очередь нацелена на выступление в Итоговом турнире.

"Я делаю все, что в моих силах, чтобы быть готовой и хорошо выступить в Ухане и Пекине. Я понемногу тренируюсь, не слишком много. Я чувствую, что могу играть хорошо, если хорошо себя чувствую. Сейчас я пытаюсь сделать все, что возможно, чтобы быть физически в форме на корте. Моя цель - быть здоровой. Среди других целей - это выступление на Итоговом турнире, конечно, это тоже моя цель. Я не хочу слишком фокусироваться на том, что мне не хватает подготовки или каких-то мелких деталей, благодаря которым, у меня были бы шансы хорошо сыграть и поехать в Шэньчжэнь. Однозначно, это моя цель на концовку сезона. Но слишком задумываться над тем, что нужно делать, я не буду", - отметила украинка.

Добавим, что первой соперницей Свитолиной во втором круге соревнований в Ухане станет испанка Гарбинье Мугуруса.