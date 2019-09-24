Свитолина назвала главную цель на финал сезона

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 63778 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111978 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103807 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110742 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119895 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148401 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148753 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140473 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 188153 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Свитолина назвала главную цель на финал сезона

Свитолина назвала главную цель на финал сезона

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. Третья ракетка мира Элина Свитолина рассказала о ближайших планах перед стартом на турнире WTA Premier 5, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".

Наша землячка в первую очередь нацелена на выступление в Итоговом турнире.

"Я делаю все, что в моих силах, чтобы быть готовой и хорошо выступить в Ухане и Пекине. Я понемногу тренируюсь, не слишком много. Я чувствую, что могу играть хорошо, если хорошо себя чувствую. Сейчас я пытаюсь сделать все, что возможно, чтобы быть физически в форме на корте. Моя цель - быть здоровой. Среди других целей - это выступление на Итоговом турнире, конечно, это тоже моя цель. Я не хочу слишком фокусироваться на том, что мне не хватает подготовки или каких-то мелких деталей, благодаря которым, у меня были бы шансы хорошо сыграть и поехать в Шэньчжэнь. Однозначно, это моя цель на концовку сезона. Но слишком задумываться над тем, что нужно делать, я не буду", - отметила украинка.

Добавим, что первой соперницей Свитолиной во втором круге соревнований в Ухане станет испанка Гарбинье Мугуруса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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