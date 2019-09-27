Тенісистка Ястремська залишилась без тренера
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Друга ракетка України Даяна Ястремська оголосила про припинення співпраці зі своїм тренером Олів'є Женомом, повідомляє УНН із посиланням на сторінку спортсменки у Facebook.
27 ракетка світу тепер не буде працювати під орудою бельгійського фахівця. Дане рішення вона прийняла ще на змаганнях в Осаці.
"Сьогодні я хотіла б офіційно оголосити, що припинила співпрацю зі своїм тренером Олів'є Женомом під час турніру в Осаці. Я вдячна йому за роботу, його участь і підтримку. Бажаю йому успіхів у майбутньому", - сказано у тексті звернення Ястремської.
Зазначимо, що на змаганнях в Осаці українка зазнала поразки у першій грі проти росіянки Павлюченкової.
Нагадаємо, що крайнього турніру одеситці вдалося обіграти 2 ракетку світу Плішкову, але в 1/4 фіналу склала зброю перед 7 сіяною Квітовою.