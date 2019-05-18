Теннисистка Цуренко пробилась в четвертьфинал турнира в Риме
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Уроженка Киева Леся Цуренко продолжила успешные выступления в парном разряде турнире "Премьер" в Риме, сообщает УНН.
Киевлянка в паре с белоруской Александрой Саснович в 1/8 финала уверенно прошли дуэт Е.Мертенс/А.Сабаленка - 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час и 3 минуты.
В активе Цуренко-Саснович 5/6 реализованных брейкопйнтив против 2/8 у соперниц.
Добавим также, в четвертьфинале украинский-белорусская пара противостоять победительницам матча Азаренко/Барти - Се Шувей/Стрицова (5).