Тенісистка Цуренко пробилася до чвертьфіналу турніру в Римі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Уродженка Києва Леся Цуренко продовжила успішні виступи у парному розряді турнірі "Прем'єр" в Римі, повідомляє УНН.
Киянка у парі із білорускою Олександрою Сасновіч в 1/8 фіналу впевнено пройшли дует Е.Мертенс/А.Сабаленка – 6:3, 6:2. Матч тривав 1 годину та 3 хвилини.
В активі Цуренко-Сасновіч 5/6 реалізованих брейкопйнтів проти 2/8 у суперниць.
Додамо також, в чвертьфіналі українсько-білоруська пара протистоятиме переможницям матчу Азаренко/Барті – Се Шувей/Стрицова (5).