Теннисистка Цуренко не смогла пробиться в 1/4 финала одиночного турнира в Нидерландах
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Во втором круге престижных теннисных соревнований в Хертогенбосе произошло противостояние 4-й сеяной киевлянки Леси Цуренко и бельгийки Кирстен Флипкенс, передает корреспондент УНН.
При счете 4:2 Цуренко проиграла три подряд гейма, но не дала подать на сет признанной специалистке по травяным турнирам. На тай-брейке сильнее оказалась теннисистка с конца 7-го десятку в WTA - 6:7 (8).
В следующем сете 4-я сеяная выходила вперед (5:3), но не удержала преимущество и проиграла еще четыре гейма подряд - 5:7.
Стоит отметить, бельгийка выиграла у нашей соотечественницы три из четырех предыдущих встреч.
Добавим, Цуренко еще проведет поединок 1/4 финала в Хертогенбосе в парном разряде.