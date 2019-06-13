Тенісистка Цуренко не змогла пробитися до 1/4 фіналу одиночного турніру у Нідерландах
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. В другому колі престижних тенісних змагань в Хертогенбосі відбулося протистояння 4-ї сіяної киянки Лесі Цуренко та бельгійки Кірстен Фліпкенс, передає кореспондент УНН.
За рахунку 4:2 Цуренко програла три поспіль гейми, але не дала подати на сет визнаній спеціалістці по трав'яним турнірам. На тай-брейку сильнішою виявилася тенісистка з кінця 7-го десятку в WTA – 6:7 (8).
У наступному сеті 4-та сіяна виходила вперед (5:3), але не втримала перевагу і програла ще чотири гейми поспіль – 5:7.
Варто зазначити, бельгійка виграла у нашої співвітчизниці три з чотирьох попередніх зустрічей.
Додамо, Цуренко ще проведе поєдинок 1/4 фіналу в Хертогенбосі в парному розряді.