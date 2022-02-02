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15 марта, 19:03 • 105405 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 140323 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121556 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115208 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103814 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100974 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91135 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 122717 просмотра

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Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127221 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Теннисистка Цуренко назвала собственную спортивную мечту

Теннисистка Цуренко назвала собственную спортивную мечту

Киев • УНН

 • 15833 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Украинская теннисистка Леся Цуренко (111 в генерации WTA) рассказала в интервью “Tribuna.com”, какой турнир хочет выиграть. Об этом сообщает УНН.

Цитата

Уроженка Киева желает взять трофей на соревнованиях “Большого шлема”, а именно “US Open”.

“Если конкретный, то „US Open“. Нравится он мне очень по покрытию. Американский хард мне всегда заходит”, — заявила Цуренко.

Детали

В 2018 году Цуренко дошла до четвертьфинала US Open, где проиграла Наоми Осаке.

Напомним

Не отдала ни одного сета: австралийка стала победительницей “Australian Open”.

Украинские Национальные Новости

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