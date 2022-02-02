Тенісистка Цуренко назвала власну спортивну мрію

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Уродженка Києва бажає взяти трофей на змаганнях “Великого шолому”, а саме “US Open”.

“Якщо конкретний, то „US Open“. Подобається він мені дуже за покриттям. Американський хард мені завжди заходить”, — заявила Цуренко.

Деталі

У 2018 році Цуренко дійшла до чвертьфіналу “US Open”, де програла Наомі Осаці.

Нагадаємо

Не віддала жодного сету: австралійка стала переможницею “Australian Open”.