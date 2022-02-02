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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 34359 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Тенісистка Цуренко назвала власну спортивну мрію

Тенісистка Цуренко назвала власну спортивну мрію

Київ • УНН

 • 15841 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Українська тенісистка Леся Цуренко (111 у генерації WTA) розповіла в інтерв’ю “Tribuna.com”, який турнір хоче виграти. Про це повідомляє УНН.

Цитата

Уродженка Києва бажає взяти трофей на змаганнях “Великого шолому”, а саме “US Open”.

“Якщо конкретний, то „US Open“. Подобається він мені дуже за покриттям. Американський хард мені завжди заходить”, — заявила Цуренко.

Деталі

У 2018 році Цуренко дійшла до чвертьфіналу “US Open”, де програла Наомі Осаці.

Нагадаємо

Не віддала жодного сету: австралійка стала переможницею “Australian Open”.

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