Тенісистка Цуренко назвала власну спортивну мрію
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Українська тенісистка Леся Цуренко (111 у генерації WTA) розповіла в інтерв’ю “Tribuna.com”, який турнір хоче виграти. Про це повідомляє УНН.
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Уродженка Києва бажає взяти трофей на змаганнях “Великого шолому”, а саме “US Open”.
“Якщо конкретний, то „US Open“. Подобається він мені дуже за покриттям. Американський хард мені завжди заходить”, — заявила Цуренко.
Деталі
У 2018 році Цуренко дійшла до чвертьфіналу “US Open”, де програла Наомі Осаці.
Нагадаємо
Не віддала жодного сету: австралійка стала переможницею “Australian Open”.