Теннисистка Л.Цуренко выступит в матче-открытии Кубка Федерации против Австралии

Начнется противостояние матчем первого номера австралийской сборной Дарьи Гавриловой и второго номера нашей команды Леси Цуренко. Начало первого матча в 12:45.

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После этого на корт выйдут лидер сборной Украины Элина Свитолина и второй номер сборной Австралии Эшли Барти.

Во второй день запланированы 2 одиночных матча (между собой сыграют лидеры обеих команд и другие номера), а также парный поединок. Однако, если одна из сборных одержит досрочную победу (выигрывает 3 матча), то одна из трех запланированных игр по договоренности капитанов команд может не состоятся.

Стоит отметить, что состав участников парного поединка выглядит следующим образом: Надежда Киченок / Ольга Савчук - Эшли Барти / Кейси Дельаква.

Напомним, что поединки будут проходить в харьковском дворце спорта "Локомотив".