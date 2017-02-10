Тенісистка Л.Цуренко виступить у матчі-відкритті Кубка Федерації проти Австралії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У Харкові в холі" Superior Hotel" пройшло офіційне жеребкування матчу Кубка Федерації Україна-Австралія, повідомляє УНН з посиланням на сайт тенісистки Лесі Цуренко.
Розпочнеться протистояння матчем першого номера австралійської збірної Дар'ї Гаврилової і другого номера нашої команди Лесі Цуренко. Початок першого матчу о 12:45.
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Після цього на корт вийдуть лідер збірної України Еліна Світоліна і другий номер збірної Австралії Ешлі Барті.
У другий день заплановані 2 одиночних матчі (між собою зіграють лідери обох команд і другі номери), а також парний поєдинок. Однак, якщо одна зі збірних здобуде дострокову перемогу (виграє 3 матчі), то одна з трьох запланованих ігор за домовленістю капітанів команд може не відбудуться.
Варто відзначити, що склад учасниць парного поєдинку виглядає наступним чином: Надія Кіченок/Ольга Савчук - Ешлі Барті/Кейсі Дельаква.
Нагадаємо, що поєдинки будуть проходити в харківському палаці спорту "Локомотив".