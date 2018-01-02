Теннисистка Бондаренко завершила выступления на турнире в Брисбене

Украинке не удалось справиться со стартовым барьером в основе австралийского Премьера в лице американки Кэтрин Беллис - 2:6, 5:7.

Бондаренко потеряла один гейм на своей подаче в первой партии, а во втором сете, отыгравшись с 0:2, не сумела воспользоваться преимуществом (5:2) и сетболов при счете 5:4.

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Напомним, что киевлянка в финале квалификации в упорном матче обыграла другую представительницу нашей страны Даяну Ястремскому.