Теннисистка Бондаренко завершила выступления на турнире в Брисбене
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Одна из ведущих теннисисток Украины Екатерина Бондаренко провела противостояния первого раунда основной сетки соревнований WTA в Брисбене (Австралия), сообщает УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.
Украинке не удалось справиться со стартовым барьером в основе австралийского Премьера в лице американки Кэтрин Беллис - 2:6, 5:7.
Бондаренко потеряла один гейм на своей подаче в первой партии, а во втором сете, отыгравшись с 0:2, не сумела воспользоваться преимуществом (5:2) и сетболов при счете 5:4.
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Напомним, что киевлянка в финале квалификации в упорном матче обыграла другую представительницу нашей страны Даяну Ястремскому.