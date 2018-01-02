Тенісистка Бондаренко завершила виступи на турнірі в Брісбені
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Одна з провідних тенісисток України Катерина Бондаренко провела протистояння першого раунду основної сітки змагань WTA у Брісбені (Австралія), інформує УНН з посиланням на сайт Великого тенісу України.
Українці не вдалося впоратися зі стартовим бар'єром в основі австралійського Прем'єра в лиці американки Кетрін Белліс – 2:6, 5:7.
Бондаренко втратила один гейм на своїй подачі в першій партії, а в другому сеті, відігравшись з 0:2, не зуміла скористатися перевагою (5:2) і сетболів при рахунку 5:4.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Світоліна з перемоги розпочала тенісний сезон 2018
Нагадаємо, що киянка в фіналі кваліфікації у наполегливому матчі обіграла іншу представницю нашої країни Даяну Ястремську.