Теннисисты Стаховский и Ястремская вышли в полуфиналы турнира в Илкли
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. На престижных мужском и женском теннисных турнирах в Илкли представители Украины пробились в четверку лучших, сообщает УНН со ссылкой на Большой теннис Украины.
1 час и 23 минуты понадобилось Сергею Стаховскому (8 сеяный), чтобы обыграть 1-го сеяного австралийца Джордана Томпсона — 6:4, 6:4. В каждом сете Сергей оформил по два брейка, уступив по одному гейму на своей подаче.
Украинец второй раз в сезоне пробился в 1/2 финала на турнирах ATP Challenger Tour. В первый раз в этом году Стаховский выступил в полуфинале “челленджера” еще в январе на кортах в Кобленце.
В четвертьфинальном матче женской сетки в соревнованиях категории ITF 18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала победу над обладательницей “wild card” — 21-летней британке Гарриет Дарт — 7:5, 6:7 (4), 6:3.
Добавим, что в полуфинале соперницей нашей теннисистки станет россиянка Екатерина Александрова, которая за 2 часа обыграла первую сеяной на турнире Кайю Канепи из Эстонии. В этом сезоне Ястремская уже играла с представительницей России на старте квалификации турнира WTA Premier в Санкт-Петербурге, в котором победила в трех сетах.
Зато Стаховский в 1/2 финала будет противостоять станет американец Майкл ММО (7), который разгромил Томаса Фаббиано.