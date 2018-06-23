Тенісисти Стаховський і Ястремська вийшли у півфінали турніру в Ілклі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. На престижних чоловічому та жіночому тенісних турнірів в Ілклі представники України пробилися до четвірки кращих, повідомляє УНН з посиланням на Великий теніс України.
1 годину і 23 хвилин знадобилося Сергію Стаховському (8 сіяний) аби обіграти 1-го сіяного австралійця Джордана Томпсона — 6:4, 6:4. У кожному сеті Сергій оформив по два брейка, поступившись по одному гейму на своїй подачі.
Українець вдруге в сезоні пробився в 1/2 фіналу на турнірах ATP Challenger Tour. У перший раз в цьому році Стаховський виступив в півфіналі “челленджера” ще в січні на кортах в Кобленці.
У чвертьфінальному матчі жіночої сітки в змаганнях категорії ITF 18-річна українська тенісистка Даяна Ястремська здобула перемогу над володаркою “wild card” — 21-річної британкою Гарріет Дарт — 7:5, 6:7 (4), 6:3.
Додамо, що у півфіналі суперницею нашої тенісистки стане росіянка Катерина Александрова, яка за дві години обіграла першу сіяну на турнірі Кайю Канепі з Естонії. У цьому сезоні Ястремська вже грала з представницею Росії на старті кваліфікації турніру WTA Premier у Санкт-Петербурзі, в якому перемогла в трьох сетах.
Натомість Стаховський в 1/2 фіналу протистоятиме стане американець Майкл Ммо (7), який розгромив Томаса Фаббіано.