Теннисист из Украины победил на турнире в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. 17-летний украинский теннисист Эрик Ваншельбойм стал победителем крупного юношеского турнира ITF первой категории “Кубок Ельцина”, который завершился в Казани (Россия), информирует УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В финале украинец, посеянный под 4 номером, обыграл 17-летнего представителя России Евгения Филиппова — 6:4, 3:6, 6:0.
На пути к финалу украинец не проиграл ни одного сета, постепенно пройдя двух противников из России и по одному из Великобритании и Узбекистана.
Примечательно, что данный титул стал первым для Ваншельбойма на юношеском турнире ITF первой категории. Это позволит украинцу войти в топ-40 юниорского рейтинга ITF (18 лет и моложе).
Отметим, две недели назад Ваншельбойм стал победителем турнира четвертой категории в датском городе Фредериксберг, а в этот раз выиграл свой десятый титул на юниорском уровне.