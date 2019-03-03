Тенісист з України тріумфував на турнірі в РФ

У фіналі українець, посіяний під 4 номером, обіграв 17-річного представника Росії Євгена Філіппова — 6:4, 3:6, 6:0.

На шляху до фіналу українець не програв жодного сету, поступово пройшовши двох супротивників з Росії та по-одному з Великої Британії і Узбекистану.

Примітно, що даний титул став першим для Ваншельбойма на юнацькому турнірі ITF першої категорії. Це дозволить українцю увійти в топ-40 юніорського рейтингу ITF (18 років і молодше).

Відзначимо, два тижні тому Ваншельбойм став переможцем турніру четвертої категорії в данському місті Фредериксберг, а цього разу виграв свій десятий титул на юніорському рівні.