Тенісист з України тріумфував на турнірі в РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. 17-річний український тенісист Ерік Ваншельбойм став переможцем великого юнацького турніру ITF першої категорії “Кубок Єльцина”, що завершився в Казані (Росія), інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У фіналі українець, посіяний під 4 номером, обіграв 17-річного представника Росії Євгена Філіппова — 6:4, 3:6, 6:0.
На шляху до фіналу українець не програв жодного сету, поступово пройшовши двох супротивників з Росії та по-одному з Великої Британії і Узбекистану.
Примітно, що даний титул став першим для Ваншельбойма на юнацькому турнірі ITF першої категорії. Це дозволить українцю увійти в топ-40 юніорського рейтингу ITF (18 років і молодше).
Відзначимо, два тижні тому Ваншельбойм став переможцем турніру четвертої категорії в данському місті Фредериксберг, а цього разу виграв свій десятий титул на юніорському рівні.