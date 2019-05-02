Теннисист Стаховский пробился в 1/4 финала парных соревнований в Сеуле

Украинский-бельгийский дуэт Стаховский / Рубен Бемельманс одержал победу над корейской парой Ли Чжэ Мун / Хон Чон, отдав оппонентам лишь три гейма за баталию — 6:1, 6:2.

В четвертьфинале украинский-бельгийская пара ожидает поединок с дуэтом Фрэнсис Кейси Алькантара (Филиппины)/Имаи Синтаро (Япония).

Как сообщалось ранее, Стаховский также прошел первый круг одиночного турнира в Сеуле.