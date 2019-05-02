Тенісист Стаховський пробився до 1/4 фіналу парних змагань в Сеулі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Провідний тенісист України Сергій Стаховський з виграшу розпочав виступи в парному розряді турніру категорії “челленджер” у Сеулі, повідомляє УНН з посиланням на ITF.
Українсько-бельгійський дует Стаховський/Рубен Бемельманс здобув перемогу над корейською парою Лі Чже-Мун/Хон Чон, віддавши опонентам лише три гейми за баталію — 6:1, 6:2.
У чвертьфіналі українсько-бельгійська пара очікує на поєдинок із дуетом Френсіс Кейсі Алькантара (Філіппіни)/Імаї Сінтаро (Японія).
Як повідомлялося раніше, Стаховський також пройшов перше коло одиночного турніру в Сеулі.