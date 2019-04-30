Тенісист Стаховський виграв стартовий матч на турнірі у Сеулі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Український тенісист Сергій Стаховський вийшов до третього кола на "челленджері" ATP - Vitro Seoul Open Challenger - в Південній Кореї. Про це УНН повідомляє з посиланням на Великий теніс України.
Сергій Стаховський переміг Ріо Ногуті з Японії: 6-1, 6-4.
Для перемоги над 670-ю ракеткою світу українцеві знадобилося трохи більше години. У першому сеті Стаховський виконав два брейки, а в другому - один, у суперника ж за весь матч був лише один брейкпойнт, яким він не скористався.
У Сеулі українець також зіграє в парному розряді разом з Рубеном Бемельмансом з Бельгії.
Минулого тижня Стаховський виступив на грунтових кортах турніру АТР в Будапешті, де в статусі "лакі-лузера" вибув з боротьби після першого раунду основи.