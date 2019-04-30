Теннисист Стаховский выиграл стартовый матч на турнире в Сеуле
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Украинский теннисист Сергей Стаховский вышел в третий круг на "челленджере" ATP - Vitro Seoul Open Challenger - в Южной Корее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Большой теннис Украины.
Сергей Стаховский победил Рио Ногути из Японии: 6-1, 6-4.
Для победы над 670-й ракеткой мира украинцу понадобилось чуть больше часа. В первом сете Стаховский выполнил два брейка, а во втором - один, у соперника же за весь матч был только один брейкпойнт, которым он не воспользовался.
В Сеуле украинец также сыграет в парном разряде вместе с Рубеном Бемельмансом из Бельгии.
На прошлой неделе Стаховский выступил на грунтовых кортах турнира АТР в Будапеште, где в статусе "лаки-лузера" выбыл из борьбы после первого раунда основания.