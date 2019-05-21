Теннисист Марченко стартовал в квалификации "Ролан Гаррос"

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 39837 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 61655 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 78487 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 91756 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122716 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111537 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137709 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144630 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130133 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130199 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Теннисист Марченко стартовал в квалификации "Ролан Гаррос"

Теннисист Марченко стартовал в квалификации "Ролан Гаррос"

Киев  •  УНН

 • 7416 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Уроженец Донецка Илья Марченко провел первый поединок в квалификационной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису, передает корреспондент УНН.

В середине первого сета (длился более часа) против бельгийца Артура Де Грефа наш соотечественник совершил брейк. Однако при счете 5:3 не сумел подать на сет, позволив оппоненту сравнять счет - 5:5. При счете 6:5 в пользу Марченко, украинец с 4-й попытки реализовал брейкпойнт и забрал партию в свой актив - 7:5.

Однако в последующих сетах Марченко потерпел поражение 3:6, 2:6 и не сумел выйти во второй круг отбора.

Как сообщал УНН, Сергей Стаховский пробился во второй круг отборочного цикла грунтового турнира Большого Шлема.

Украинские Национальные Новости

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