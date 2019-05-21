Теннисист Марченко стартовал в квалификации "Ролан Гаррос"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Уроженец Донецка Илья Марченко провел первый поединок в квалификационной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису, передает корреспондент УНН.
В середине первого сета (длился более часа) против бельгийца Артура Де Грефа наш соотечественник совершил брейк. Однако при счете 5:3 не сумел подать на сет, позволив оппоненту сравнять счет - 5:5. При счете 6:5 в пользу Марченко, украинец с 4-й попытки реализовал брейкпойнт и забрал партию в свой актив - 7:5.
Однако в последующих сетах Марченко потерпел поражение 3:6, 2:6 и не сумел выйти во второй круг отбора.
Как сообщал УНН, Сергей Стаховский пробился во второй круг отборочного цикла грунтового турнира Большого Шлема.