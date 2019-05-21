Тенісист Марченко стартував в кваліфікації "Ролан Гаррос"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Уродженець Донецька Ілля Марченко провів перший поєдинок в кваліфікаційній сітці Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, передає кореспондент УНН.
У середині першого сету (тривав більше години) проти бельгійця Артура Де Грефа наш співвітчизник здійснив брейк. Однак при рахунку 5:3 не зумів подати на сет, дозволивши опоненту згодом зрівняти рахунок – 5:5. За рахунку 6:5 на користь Марченка, українець з 4-ї спроби реалізував брейкпойнт і забрав партію до свого активу – 7:5.
Однак в наступних сетах Марченко зазнав поразки 3:6, 2:6 і не зумів вийти до другого кола відбору.
Як повідомляв УНН, Сергій Стаховський пробився до другого кола відбіркового циклу ґрунтового турніру Великого Шолому.