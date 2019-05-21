"Ролан Гаррос": Стаховський вийшов у друге коло кваліфікації
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. У Франції вчора ввечері розпочався чоловічий кваліфікаційний турнір Відкритого чемпіонату Франції з тенісу в якому бере участь киянин Сергій Стаховський, передає УНН.
Для отримання перепустки до другого раунду відбору Стаховському, посіяному під 6-м номером, вистачило провести на корті півгодини. Його опонент 151 ракетка світу з Австралії - Джеймс Дакворт, знявся зі змагань при рахунку 2:4 на користь киянина.
За вихід у фіанл відбору Стаховський позмагається із 263 ракеткою світу білорусом Володимиром Ігнатіком.
Додамо, сьогодні у боротьбу в кваліфікації вступить і донеччанин Ілля Марченко.