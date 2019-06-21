Теннисист из топ-50 остановил победную серию Стаховского на турнире в Галле
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Первый номер мужского тенниса Украины Сергей Стаховский завершил свои выступления на турнире ATP-500 в Галле (Германия), передает корреспондент УНН.
В матче второго круга киевлянин уступил французскому теннисисту, 43-й ракетке мира Пьеру-Югу Эрбер - 6:2, 6:7 (2), 4:6.
За два часа игрового времени украинец подал 11 эйсов при 2-х двойных ошибках, а у француза 9 подач навылет.
Примечательно, что во время матча состоялись два инцидента. В первом болбой, который бежал за мячом, упал и получил травму колена и покинул корт только с помощью персонала. Во втором - у француза закончились "челленджи", он попросил Стаховского использовать свой, на что киевлянин дал согласие.
Видеоповтор показал, что Эрбер был прав - мяч попал при подаче.
Напомним, что до этого момента Стаховский имел серию из трех побед в Галле.