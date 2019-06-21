Тенісист із топ-50 зупинив переможну серію Стаховського на турнірі в Галле
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Перший номер чоловічого тенісу України Сергій Стаховський завершив свої виступи на турнірі ATP-500 в Галле (Німеччина), передає кореспондент УНН.
У матчі другого кола киянин поступився французькому тенісистові, 43-й ракетці світу П'єру-Югу Ерберу – 6:2, 6:7 (2), 4:6.
За дві години ігрового часу українець подав 11 ейсів при 2-х подвійних помилок, а у француза 9 подач навиліт.
Примітно, що під час матчу відбулися два інциденти. У першому болбой, який біг за м'ячем, впав та отримав травму коліна і покинув корт тільки за допомогою. У другому – у француза закінчилися "челленджі", він попросив Стаховського використовувати свій на що киянин дав згоду.
Відеоповтор показав, що Ербер був правий - м'яч потрапив при подачі.
Нагадаємо, що до цього моменту Стаховський мав серію із трьох перемог у Галле.