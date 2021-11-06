Теннис: сборная Украины получила соперника по квалификации Кубка Билли Кинг

Детали

Сборная Украины сыграет на выезде со сборной США. Матчи квалификации должны состояться либо в феврале, либо в апреле 2022 года по решению стороны, которая станет хозяином встречи.

Примечательно, что американскими теннисистками являются сразу двое представительниц из топ-20 рейтинга WTA — София Кенин (15) и Джессика Пегула (20), а в топ-50 входят еще шестеро: Гауфф (23), Брэди (25), Коллинс (30), Серена Уильямс (41), Роджерс (42) и Анн Ли (47).

Вашему вниманию остальные результаты жеребьевки:

Австралия — Словакия, Франция — Италия, Германия — Казахстан, Чехия — Великобритания, Беларусь, Бельгия, Канада — Латвия, Испания — Нидерланды, Румыния — Польша.

Ранее

Украинская теннисистка впервые за два года вышла в полуфинал международного турнира.