Теннис: сборная Украины получила соперника по квалификации Кубка Билли Кинг
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Состоялась жеребьевка квалификации Мирового финала в Кубке Билли Джин Кинг в 2022 году в котором выступит женская сборная Украины по теннису, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Большого тенниса Украины”.
Детали
Сборная Украины сыграет на выезде со сборной США. Матчи квалификации должны состояться либо в феврале, либо в апреле 2022 года по решению стороны, которая станет хозяином встречи.
Примечательно, что американскими теннисистками являются сразу двое представительниц из топ-20 рейтинга WTA — София Кенин (15) и Джессика Пегула (20), а в топ-50 входят еще шестеро: Гауфф (23), Брэди (25), Коллинс (30), Серена Уильямс (41), Роджерс (42) и Анн Ли (47).
Вашему вниманию остальные результаты жеребьевки:
Австралия — Словакия, Франция — Италия, Германия — Казахстан, Чехия — Великобритания, Беларусь, Бельгия, Канада — Латвия, Испания — Нидерланды, Румыния — Польша.
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