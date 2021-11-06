Теніс: збірна України отримала суперника по кваліфікації Кубку Біллі Кінг
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Відбулося жеребкування кваліфікації Світового фіналу в Кубку Біллі Джин Кінг у 2022 році в якому виступить жіноча збірна України з тенісу, повідомляє УНН з посиланням на сайт “Великого тенісу України”.
Деталі
Збірна України зіграє на виїзді зі збірною США. Матчі кваліфікації мають відбутися або у лютому, або у квітні 2022 року за рішенням сторони, яка стане господарем зустрічі.
Примітно, що американськими тенісистками є одразу двоє представниць із топ-20 рейтингу WTA — Софія Кенін (15) і Джессіка Пегула (20), а до топ-50 входять ще шестеро: Гауфф (23), Бреді (25), Коллінс (30), Серена Вілльямс (41), Роджерс (42) і Анн Лі (47).
До вашої уваги інші результати жеребкування:
Австралія — Словаччина, Франція — Італія, Німеччина — Казахстан, Чехія — Великобританія, Білорусь — Бельгія, Канада — Латвія, Іспанія — Нідерланди, Румунія — Польща.
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