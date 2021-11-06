Українська тенісистка вперше за два роки вийшла у півфінал міжнародного турніру
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Українська тенісистка Дар’я Лопатецька (481 у генерації WTA) подолала чвертьфінальну стадію 25-тисячника ITF у Хаабнеемі (Естонія), передає УНН з посиланням на сайт “Великого тенісу України”.
Деталі
Українка, яка потрапила до основної сітки через кваліфікацію, перемогла володарку “wild card” Лауру Хієтаранту з Фінляндії — 6:2, 6:1.
Лопатецька вперше з квітня 2019 року вийшла до півфіналу на турнірі “ITF World Tennis Tour”. Тоді українка дійшла до фіналу 25-тисячника у Санта-Маргаріта-ді-Пула (Італія).
Доповнення
Наступна суперниця Лопатецької визначиться у матчі між “кваліфаєрами” Айлою Аксу з Туреччини та росіянкою Катериною Шалімовою.