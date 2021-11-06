Українська тенісистка вперше за два роки вийшла у півфінал міжнародного турніру

Деталі

Українка, яка потрапила до основної сітки через кваліфікацію, перемогла володарку “wild card” Лауру Хієтаранту з Фінляндії — 6:2, 6:1.

Лопатецька вперше з квітня 2019 року вийшла до півфіналу на турнірі “ITF World Tennis Tour”. Тоді українка дійшла до фіналу 25-тисячника у Санта-Маргаріта-ді-Пула (Італія).

Доповнення

Наступна суперниця Лопатецької визначиться у матчі між “кваліфаєрами” Айлою Аксу з Туреччини та росіянкою Катериною Шалімовою.