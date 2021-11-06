Украинская теннисистка впервые за два года вышла в полуфинал международного турнира
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (481 в генерации WTA) преодолела четвертьфинальную стадию 25-тысячника ITF в Хаабнеэме (Эстония), передает УНН со ссылкой на сайт “большого тенниса Украины”.
Детали
Украинка, которая попала в основную сетку через квалификацию, победила обладательницу “wild card” Лауру Хієтаранту из Финляндии— 6:2, 6:1.
Лопатецкая впервые с апреля 2019 года вышла в полуфинал на турнире “ITF World Tennis Tour”. Тогда украинка дошла до финала 25-тысячника у Санта-Маргарита-ди-Пула (Италия).
Дополнения
Следующая соперница Лопатецкой определится в матче между “квалифаерами” Айлой Аксу из Турции и россиянкой Екатериной Шалимовой.