Украинская теннисистка впервые за два года вышла в полуфинал международного турнира

Детали

Украинка, которая попала в основную сетку через квалификацию, победила обладательницу “wild card” Лауру Хієтаранту из Финляндии— 6:2, 6:1.

Лопатецкая впервые с апреля 2019 года вышла в полуфинал на турнире “ITF World Tennis Tour”. Тогда украинка дошла до финала 25-тысячника у Санта-Маргарита-ди-Пула (Италия).

Дополнения

Следующая соперница Лопатецкой определится в матче между “квалифаерами” Айлой Аксу из Турции и россиянкой Екатериной Шалимовой.