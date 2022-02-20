Теннис: украинец с россиянином выиграли парный турнир АТР во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Украинский теннисист Денис Молчанов и представитель России Андрей Рублев выиграли парный титул на турнире АТР-250 Open “13 Provence”, который состоялся в Марселе (Франция), сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
Детали
В финале соревнований в Марселе Молчанов вместе с Рублевым нанесли поражение Бену Маклахлену и Рейвену Клаасену— 4:6, 7:5, 10:7.
В финальном матче украинско-российская пара за 1 час 30 минут обыграла вторых сеяных - южно-африканско-японский дуэт Класен/Маклахлан— 4:6, 7:5, 10:7.
Стоит отметить, что первый парный титул на турнире ATP в профессиональной карьере Молчанова.
Добавим также, в 2018 году Молчанов играл в финале турнира ATP-250 в Гштааде вместе со словаком Зеленаем, но проиграл.