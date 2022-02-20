Теніс: українець із росіянином виграли парний турнір АТР у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Український тенісист Денис Молчанов та представник Росії Андрій Рубльов виграли парний титул на турнірі ATР-250 Open “13 Provence”, що відбувся у Марселі (Франція), повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
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У фіналі змагань в Марселі Молчанов разом з Рубльовим завдали поразки Бену Маклахлену і Рейвену Клаасену — 4:6, 7:5, 10:7.
У фінальному матчі українсько-російська пара за 1 годину 30 хвилин обіграла других сіяних - південно-африкансько-японський дует Класен/Маклахлан — 4:6, 7:5, 10:7.
Варто відзначити, що перший парний титул на турнірі ATP у професійній кар’єрі Молчанова.
Додамо також, у 2018 році Молчанов грав у фіналі турніру ATP-250 у Гштааді разом зі словаком Зеленаєм, але програв.