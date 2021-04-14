Теннис: три украинки попали в заявку основной сетки "Ролан Гаррос"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Трое украинских теннисисток вошли в основную сетку участниц турнира “Большого Шлема” — “Ролан Гаррос”, передает УНН со ссылкой на сайт “Большого тенниса Украины”.
Детали
Элина Свитолина (5 номер WTA), Даяна Ястремская (32) и Марта Костюк (84) вошли в заявочный список второго турнира “Большого Шлема” в сезоне, который пройдет 30 мая — 13 июня.
Отметим, на четвертом месте в альтернативном списке на попадание в основную сетку находится Екатерина Козлова, которая также воспользовалась “защищенным” рейтингом (104).
Примечательно, что на данный момент Ястремская отстранена от выступлений после положительного результата на допинг. В январе Независимый суд ITF отклонил ходатайство украинском на снятие отстранения, а в феврале украинка подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд, который также было отклонено.
Что предшествовало этому
Организаторыперенесли старт “Ролан Гаррос”.