Теніс: три українки потрапили до заявки основної сітки “Ролан Гаррос”

Деталі

Еліна Світоліна (5 номер в WTA), Даяна Ястремська (32) і Марта Костюк (84) увійшли до заявочного списку другого турніру “Великого Шолома” в сезоні, який пройде 30 травня — 13 червня.

Відзначимо, на четвертому місці в альтернативному списку на потрапляння в основну сітку знаходиться Катерина Козлова, яка також скористалася “захищеним” рейтингом (104).

Примітно, що на даний момент Ястремська відсторонена від виступів після позитивного результату на допінг. У січні Незалежний трибунал ITF відхилив клопотання українки на зняття відсторонення, а в лютому українка подала апеляцію до Спортивного арбітражного суду, яка також була відхилена.

Що передувало цьому

Організатори перенесли старт “Ролан Гаррос”.