Теніс: три українки потрапили до заявки основної сітки “Ролан Гаррос”
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Троє українських тенісисток увійшли до основної сітки учасниць турніру “Великого Шолома” — “Ролан Гаррос”, передає УНН з посиланням на сайт “Великого тенісу України”.
Деталі
Еліна Світоліна (5 номер в WTA), Даяна Ястремська (32) і Марта Костюк (84) увійшли до заявочного списку другого турніру “Великого Шолома” в сезоні, який пройде 30 травня — 13 червня.
Відзначимо, на четвертому місці в альтернативному списку на потрапляння в основну сітку знаходиться Катерина Козлова, яка також скористалася “захищеним” рейтингом (104).
Примітно, що на даний момент Ястремська відсторонена від виступів після позитивного результату на допінг. У січні Незалежний трибунал ITF відхилив клопотання українки на зняття відсторонення, а в лютому українка подала апеляцію до Спортивного арбітражного суду, яка також була відхилена.
Що передувало цьому
Організатори перенесли старт “Ролан Гаррос”.