Теніс: організатори перенесли старт "Ролан Гаррос"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Перенесено старт Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, який розпочнеться на тиждень пізніше, аніж було заплановано, передає УНН з посиланням на сайт змагань.

Що відомо

За погодженням з французькими державними властями і керівними органами міжнародного тенісу Федерація тенісу Франції прийняла відповідальне рішення відкласти турнір “Ролан Гаррос” 2021 року на один тиждень, який тепер буде проходити з 24 травня по 13 червня.

Цитата

“Це дасть більше часу для поліпшення стану здоров’я (в суспільстві — ред.) і має оптимізувати наші шанси зустріти глядачів на „Ролан Гаррос“ на нашому недавно модернізованому стадіоні, який тепер займає більше 30 акрів. Атмосфера присутності глядачів життєво важлива для нашого турніру, найважливішої міжнародної спортивної події весни”, — заявив президент “Ролан Гаррос” Жиль Мореттон.

Доповнення

Чинними чемпіонами змагань в одиночному розряді є Рафаель Надаль (Іспанія) і Іга Свьонтек (Польща).

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