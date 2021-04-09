Теннис: организаторы перенесли старт "Ролан Гаррос"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Перенесен старт Открытого чемпионата Франции по теннису, который начнется на неделю позже, чем было запланировано, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Что известно
По согласованию с французскими государственными властями и руководящими органами международного тенниса Федерация тенниса Франции приняла ответственное решение отложить турнир “Ролан Гаррос” 2021 года на одну неделю, который теперь будет проходить с 24 мая по 13 июня.
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“Это даст больше времени для улучшения состояния здоровья (в обществе — ред.) и имеет оптимизировать наши шансы встретить зрителей на „Ролан Гаррос“ на нашем недавно модернизированном стадионе, который теперь занимает более 30 акров. Атмосфера присутствия зрителей жизненно важна для нашего турнира, важнейшей международной спортивного события весны”, — заявил президент “Ролан Гаррос” Жиль Мореттон.
Дополнение
Действующими чемпионами соревнований в одиночном разряде является Рафаэль Надаль (Испания) и Ига Свьонтек (Польша).