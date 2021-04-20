Теннис: Костюк обыграла россиянку на старте турнира WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Украинская теннисистка Марта Костюк провела первый поединок на турнире WTA-250 "Tennis Championships Instanbul", стартовавший на кортах Стамбула, сообщает УНН со ссылкой на сайт WTA.
Детали
18-летняя киевлянка обыграла на старте 19-летнюю россиянку Камиллу Рахимову - 6:4, 6:3. В первом сете счет был 4:0 в пользу украинки, которая потом проиграла четыре гейма подряд (концовку выиграла). Старт следующего сета оказался за россиянкой (3:1), однако наша землячка дала отпор оппонентке.
Примечательно, что это первая победа Костюк на турнирах WTA после ее выхода в полуфинал турнира в Абу-Даби. За выход в четвертьфинал турнира в Стамбуле она поспорит с еще одной россиянкой - Дарьей Касаткиной, которая занимает 27 место в мировой генерации.
Дополнение
После Открытого чемпионата Австралии юная Костюк перенесла коронавирус.