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Теннис: Костюк обыграла россиянку на старте турнира WTA

Теннис: Костюк обыграла россиянку на старте турнира WTA

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Украинская теннисистка Марта Костюк провела первый поединок на турнире WTA-250 "Tennis Championships Instanbul", стартовавший на кортах Стамбула, сообщает УНН со ссылкой на сайт WTA.

Детали

18-летняя киевлянка обыграла на старте 19-летнюю россиянку Камиллу Рахимову - 6:4, 6:3. В первом сете счет был 4:0 в пользу украинки, которая потом проиграла четыре гейма подряд (концовку выиграла). Старт следующего сета оказался за россиянкой (3:1), однако наша землячка дала отпор оппонентке.

Примечательно, что это первая победа Костюк на турнирах WTA после ее выхода в полуфинал турнира в Абу-Даби. За выход в четвертьфинал турнира в Стамбуле она поспорит с еще одной россиянкой - Дарьей Касаткиной, которая занимает 27 место в мировой генерации.

Дополнение

После Открытого чемпионата Австралии юная Костюк перенесла коронавирус.

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